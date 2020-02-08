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جامعة الإسكندرية تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية بمنطقة أبيس.. صور

السبت، 08 فبراير 2020 06:17 م
جامعة الإسكندرية تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية بمنطقة أبيس.. صور الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، فى قافلة لمحو الامية إلى منطقة أبيس 8 بالتعاون مع مركز المعلومات بالمحافظة تفعيلا لمبادرة حى وسط بلا أمية التى تتبناها الجامعة، وتهدف القافلة إلى عمل الترتيبات اللازمة لفتح فصول جديدة لمحو الأمية بالمنطقة.

وتم بالفعل تحفيز واستقطاب حوالى 740 أميا سيتم توزيعهم وتنظيم الجداول الخاصة بدراستهم فى الفصول فى أسرع وقت، وذلك تحت رعاية اللواء محمد طاهر الشريف- محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

وعلى هامش عمل القافلة تم عمل عروض فنية وترفيهية متنوعة مثل الرسم والتلوين والنحت وكذلك الأعمال اليدوية مثل اشغال الخرز وتم توزيع ألوان ولوحات فنية على أهالى المنطقة فى صورة هدايا.

وشارك بالقافلة كليات التربية والفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة ومجموعة من طلاب الجامعة والتى صاحبهم مديرة مركز المعلومات بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعمل بجهد فى ملف محو الأمية منذ سنوات ولكن فى الفترة الأخيرة تم تكثيف الجهود لمحو أمية المواطنين منها اشتراط أن يقوم الطالب بمحو اميه ثلاثة مواطنين شرطا للتخرج وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وإدراج شهادات محو الأمية للجامعة للحصول على شهادة التخرج .

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تمت الموافقة على تفعيل مبادرة الجامعة "حى وسط بلا أمية" وذلك بمشاركة طلاب كليات الجامعة وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهيئة تعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك البدء فى تنظيم ملتقى تدريبي.

وأشار إلى أن المبادرة ستكون تحت شعار فى " علم - ساعد - اربح" لدمج طلاب الجامعة فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية فى اجازة منتصف العام الدراسى.

واضاف أن هناك قوافل مجتمعية من ضمنها فصول لمحو الأمية وشارك فيها عدد كبير من الطلاب من كافة الكليات خلال العام الدراسى الماضى .

وأشار إلى أنه تم أخذ قرار سيتم فتح فصل محو أمية العاملين بالكلية من العمال، بالإضافة إلى محو أمية فورى وهو لم يكمل تعليمه من المرحلة الابتدائية وتسرب من التعليم وهو يكون أمره سهلا على أن يتقدم المواطن لأداء الامتحان على الفور.

وأضاف أنه هناك برتوكول مع هيئة تعليم الكبار كل طالب سيتم تسجيله لديهم والامتحان يكون عن طريقهم بالإضافة إلى الحصول على الشهادة لابد من استكتاب حتى يحصل عليها من هيئة تعليم الكبار، موضحا أن جامعة الإسكندرية الان ممثلة فى مجلس محو الأمية والتى يرأسها وزير التربية والتعليم السابق، ونعمل حاليا على رفع معدلات محو الأمية عن طريق الجامعات المصرية.

 
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية (1)
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية 
 
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية (2)
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية 
 
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية (3)
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية 
 
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية (4)
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية 
 
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية (5)
الجامعة تشارك فى فتح فصول جديدة لمحو الأمية 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

محو الامية

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