تقارير تنتظرها النيابة لكشف ملابسات مقتل صاحب سوبر ماركت على يد حداد بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول مقتل صاحب سوبر ماركت، على يد حداد بسبب مناصرته لأبناء عمومته في خلاف الميراث، حيث تنتظر النيابة عدة تقارير لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

ومن بين التقارير التي تنتظرها جهات التحقيق، تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان المجني عليه، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته.

كما تنتظر جهات التحقيق تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن فحص المقذوف الذي تم استخراجه من جثمان المجني عليه، وفارغ الطلقة النارية التي أطلقت تجاهه، وتقرير فحص السلاح الذى استخدمه المتهم في الجريمة، لمضاهاة المقذوف بالسلاح، والتأكد من أن السلاح المضبوط هو ذاته المستخدم في الجريمة.

اعترف المتهم بقتل مالك محل سوبر ماركت بأبو النمرس، بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة سلاح ناري خرطوش، مشيرا إلى أن دافع وراء قتله مناصرة اثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته بينهما والمجنى عليه حول الميراث.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم ضبطه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة أحد المواطنين، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن مرتكب الجريمة "حداد" مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائى، صادر ضده بالحبس سنه في قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجنى عليه من سلاح ناري كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) في خلافات بينهم حول الميراث.