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تعليم الدقهلية: التأكيد على حل أزمة عجز المعلمين وتفعيل الغياب الإلكتروني

السبت، 08 فبراير 2020 11:00 ص
تعليم الدقهلية: التأكيد على حل أزمة عجز المعلمين وتفعيل الغياب الإلكتروني على عبد الرؤوف وكيل تعليم الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100%.

وقال عبد الرؤوف، إنه تم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة، لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد، وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس، وتفعيل الغياب الإلكتروني، والانتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.

وقد شارك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في فعاليات الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام، مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني.

وقد شهدت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الدقهلية، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، استعدادا للفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق اليوم السبت، بعدد من مدارس المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه

يذكر بأن اعتمد محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%،وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي ، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها .

ومن جانبه أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول102ألف و325 طالب وطالبة على مستوى المحافظة ،وعدد من حضر الامتحانات101الف و101 طالب وطالبة،

يذكر بأن تم إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الكترونيا على مستوي الجمهورية.

 

 


الدقهلية

الفصل الدراسي الثاني

تعليم الدقهلية

مدارس الدقهلية

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