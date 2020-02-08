تعليم الأقصر تنتهى من كافة تجهيزات الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر من التجهيزات والاستعدادات للفصل الدراسى الثاني 2019/2020، والذي ينطلق اليوم السبت، وذلك بعدة إجراءات اتخذتها المديرية بقيادة الشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الجهات المنوطة لمناقشة وتذليل الصعاب قبل استئناف العملية التعليمية من جديد.

وأكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال حوالى 245 ألف طالب وطالبة فى 940 مدرسة بمختلف المراحلة التعليمية، حيث شملت تلك التجهيزات الانتهاء من أعمال إعداد ونظافة الفصول والمدارس وتمهيد الطرق عليها، والتأكيد على وضع جداول الدراسة وجداول المعلمين، وكذلك العمل على توفير الدعم والتوصيل بالإنترنت إلى المدارس الثانوية وتوصيل وصيانة المرافق للمدارس، وكذلك تم إنهاء كافة أعمال الصيانة من إنارة الفصول والمدارس ومحيطها لمنع السرقات منها وغيرها من الحوادث بعد فترة الدراسة.

كما تم الإنتهاء من أعمال توفير اللازم لتسليم كافة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، وذلك لمختلف طلبة وتلاميذ المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، كما تقرر استمرار أوضاع المعلمين بعد أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء الفصل الدراسى لسد العجز ومراعاة الحالات الخاصة للمعلمين.

وكان قد صرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة تلقي تظلمات أولياء الأمور والطلبة والطالبات حول نتيجة الشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسى الأول 2019/2020 لمدة 15 يوماً، حيث تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول وبدأت المديرية فى تلقى تظلمات الراغبين من تاريخ إعلان النتيجة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلانها والتى بدأت رسمياً من الأحد الموافق 2 فبراير حتى يوم 17 فبراير الجارى بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة العوامية الاعدادية بالاقصر.