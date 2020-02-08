تعرف على عقوبة طالب التجارة المعتدى على عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر واقعة الاعتداء على عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية من قبل أحد الطلاب لفصله عن الكلية من الحوادث الشاذة عن الأعراف الجامعية التى لم تعتاد عليها الجامعات المصرية والتى قررت جامعة الإسكندرية فصل الطالب نهائيا من كافة الجامعات المصرية وإخطارهم بها، ولكن هناك "شق جنائى" فى الواقعة ضد الطالب.

المستشار طارق النفراوى، رئيس محكمة الجنايات بالإسكندرية، قال إن الطالب ارتكب جناية الشروع فى القتل مع سبق الإصرار، ويعاقب على تلك الجناية بالسجن المؤبد وفقا لنص قانون العقوبات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن واقعة الطالب هى ارتكاب جريمة الشروع مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى بان اعد العدة وبيت النية لقتل المجنى علية ولكن خاب اثر جريمتة لأسباب لا دخل لارادة المتهم فيها وذلك وفقا لنص المادة ٤٥/١ من قانون العقوبات.

يذكر أن النيابة أمرت بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على أستاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب علي الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجازجة بنزين وطنبجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين، لإثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.

مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، أنه أثناء مروره على اللجان وجد صوتا مرتفعا، وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقه، فطلب منه الخروج من اللجنه ولم يستجيب، وتطاول على أستاذ الجامعه باليد وقام بدفعه إلى الخلف.

وعندما تم استدعاء الأمن، حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوة إضافيه من الأمن السيطرة على الموقف، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.