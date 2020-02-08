سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت 8/2/2020 بمحافظات مصر

السبت، 08 فبراير 2020 12:35 ص
تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت 8/2/2020 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 15      

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 19     

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 16      

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01- والعظمى 10

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20     

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 20   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 20    

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 19   

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 15 والعظمى 22  

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21

 


درجه الحراره

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

حالة الطقس

الارصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة