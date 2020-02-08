تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 16.7 مليون ورقة بقيمة قدرها 34 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 19.3 مليون ورقة، بقيمة قدرها 4.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة البدر للبلاستيك، بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة، وبقيمة 985.9 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5333 ورقة بقيمة 10.1 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 11.5 ألف ورقة بقيمة 4914 جنيه للثانية.

وكانت شركة سبيد ميديكال، قد أعلنت عن إضافة مؤسسة مالية أجنبية لأول مرة فى هيكل المساهمين بنسبة ملكية 5.8% تقريبًا، وهو "كورونيشن است مانجرز"، وهو واحد من أكبر الصناديق المستقلة لإدارة الأموال فى جنوب أفريقيا ومن أكبر المستثمرين فى الأوراق المالية المصرية بشكل عام ولهم مساهمات رئيسة فى شركة صناعة دواء مصرية كبيرة وكيانات كبيرة أخرى فى السوق المصرى.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.