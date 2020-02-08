تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.3%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 729.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%.

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 626 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 542.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.3%، وفى المركز الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 359 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 244.9 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة يايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 236.3 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 231.5 مليون جنيه، و 170.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.9%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.