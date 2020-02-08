تعرف على .. أهم 10 صادرات زراعية صدرتها مصر فى 2019

كتب: مدحت عادل

تستحوذ الحاصلات الزراعية على حصة لا بأس بها من إجمالي الصادرات السنوية لمصر، لما تتمتع به من أهمية نسبية لعدد كبير من الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية والآسيوية، وفى هذا الإطار ترصد بيانات الصادرات والواردات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات السلع الزراعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر والفترة "يناير/أكتوبر" لعام 2019، مقارنة بعام 2018.

وينشر "اليوم السابع" صادرات أهم 10 سلع زراعية خلال فترة التقرير والتى ضمت:

- صادرات البصل الطازج أو المبرد، وبلغت نحو 13 مليون و398 ألف دولار 2019، مقابل 7 ملايين و458 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و940 ألف دولار.

- صادرات فاصولياء عادية "فاصيليوس فولجاريس"، بلغت 8 ملايين و803 ألف دولار 2019، مقابل 9 ملايين و486 ألف دولار عام 2018، بتراجع 683 ألف دولار.

- صادرات المانجو ومانجو "ستين" طازجة، نحو 7 ملايين و22 ألف دولار عام 2019، مقابل 5 ملايين و356 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت مليون و666 ألف دولار.

- صادرات مصر من بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، قيمتها 4 ملايين و303 ألف دولار عام 2019، مقابل مليوني و798 ألف دولار في فترة التقرير 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و505 ألف دولار.

- صادرات مصرية من خليط خضر مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء "مجمدة" بنحو 3 ملايين و682 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و889 ألف دولار خلال فترة التقرير عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و793 ألف دولار.

- الصادرات المصرية من قطن آخر غير مندوف ولا ممشط، محلوج وكانت نحو 3 ملايين و628 ألف دولار عام 2019، مقابل 3 ملايين و437 ألف عام 2018، بزيادة 191 ألف دولار.

- الصادرات المصرية من الليمون، بلغت نحو مليوني و289 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و762 ألف دولار عام 2018، بزيادة 527 ألف دولار.

- الصادرات المصرية من خضر آخر خليط من الخضر محفوظة مؤقتا وغير صالحة بحالتها للاستهلاك المباشر وبلغت مليوني و95 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و478 ألف دولار عام 2018، بزيادة 617 ألف دولار.

- الصادرات المصرية من الفاصولياء "مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة" بلغت مليونى و70 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و872 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 198 ألف دولار.

- الصادرات المصرية من الفول "عريض وصغير يابس، مقشور" وبلغت مليون و266 ألف دولار عام 2019، مقابل 425 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 841 ألف دولار.