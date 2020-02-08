تعرف على أماكن ومواعيد الاختبارات لمشرفى حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين، وأن الاختبارات ستستمر حتى غد الأحد، وذلك للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتى سيتم عقدها يوم 15 فبراير لعام 2020م، وذلك لاختيار 270 مشرف من اجمالى 1115 متقدما.

وقال ايمن عبد الموجود المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى انه تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتى "سوهاج – القاهرة"، لافتا إلى أن الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومى بمقر الجامعة الصينية بمحافظة القاهرة ويضم اليوم الأول المتقدمين من محافظات "البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية" بإجمالى 394 متقدما على أن يشمل غدا الاحد الاختبارات للمتقدمين من محافظات "السويس، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الاسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة" بإجمالى 497 متقدمًا.

وأضاف أيمن عبد الموجود أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات بها يوم 15 من فبراير الجارى وستضم المتقدمين من محافظات "اسوان، الاقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج"، بإجمالى 226 متقدم حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى واعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج لافتا إلى أن الاختبارات التحريرية ستتم "أون لاين " على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار افضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريرى عدد (60) سؤال دينى وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الإجراءات عقب الإعلان عن موعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.