تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ستقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 26 – 27 ، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31 -32 جنيها للكيلو حسب المنطقة ،مشيرا الى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بما يتراوح بين 40-42 جنيها.

وأكد ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018 ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .