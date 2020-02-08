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تشخيص ‌‎حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا في الإمارات

السبت، 08 فبراير 2020 05:20 ص
تشخيص ‌‎حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا في الإمارات كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الاماراتية ووقاية المجتمع اليوم السبت عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.
 
‌‎وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أية حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.
 
‌‎كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.
 
 

وزارة الصحة

كورونا

منظمة الصحة العالمية

الامارات

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