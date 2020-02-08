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ترامب: خدعة العزل رفعت من استطلاعات الجمهوريين فى سباق مجلس الشيوخ

السبت، 08 فبراير 2020 06:26 م
ترامب: خدعة العزل رفعت من استطلاعات الجمهوريين فى سباق مجلس الشيوخ دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن خدعة المساءلة وإجراءات العزل، رفعت من الاستطلاعات الخاصة بالنواب الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى، وكان لها تأثير كبير على سباق الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسم بتويتر :"رفعت الخدعة المجنونة لنانسى بيلوسى حول العزل والإقصاء، من استطلاعات الرأى الخاصة بالنواب الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى، لقد خسرت نانسى بيلوسى بالفعل مجلس النواب مرة من قبل"، كما رفعت استطلاعاتى وهو شيء متوقع، لكن المفاجأة أنها كان لها تأثير كبير على سباقات مجلس الشيوخ للجمهوريين بما فى ذلك فى نورث كارولينا وكنتاكى وكولورادو وأريزونا، شكرا".

ترامب
ترامب

 

وكان محام قد أكد أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أقالت اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكرانى من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته.

وقال ديفيد بريسمان محامى فيندمان فى بيان إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل فى مجلس الأمن القومى.

وأضاف "لا يوجد أدنى شك لدى أى أمريكي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل... لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة".

وشهد فيندمان، خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، بأن ترامب قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو تموز أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.

وقال فيندمان أمام لجنة يقودها الديمقراطيون "لم أكن أصدق ما كنت أسمعه" في المكالمة. وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا، وليس روسيا، كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.


ترامب

تبرئة ترامب

عزل ترامب

تويتر

نانسى بيلوسى

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