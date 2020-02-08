تدريب فرق مبادرة الكشف عن أمراض "السمنة والانيميا والتقزم" ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف تحت رعاية الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف اليوم السبت تدريب للفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن امراض السمنة والانيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة.

قام بالتدريب كل من الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني والدكتورة مها رويعي عضو ادارة الجودة منسقي الحملة وصفاء كمال مدير تمريض الفرع وبحضور دكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب.

حيث تم التدريب على آلية العمل للفرق الطبية المشاركة إجمالي 96 عن كيفية قياس نسبه الانيميا باستخدام الاجهزة والطول والوزن ومهام كل من أعضاء الفرق وتسليم كل فريق دليل سياسات العمل مطبوعة وكذلك شيت المعايرة اليومي .

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بني سويف هى القائم بإعمال المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وسيتم تقديم العلاج بالمجان بعيادات الاحالة بالتأمين الصحي ببني سويف والتى ستنطلق الاثنين القادم

وشهد فرع التأميم الصحى بمحافظة بنى سويف، برنامج تدريب خاص بمبادرة 100مليون صحة للعاملين بفرع بنى سويف، تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، والدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف، وتنسيق إدارة التدريب بفرع بني سويف .

وعقد البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة 100 مليون صحه للكشف عن أمراض"الانيميا/السمنة/التقزم" للعاملين بفرع بني سويف، كل من تخصصات (التمريض/زائرات المدارس/المثقفين الصحيين/ فني المعمل)، وذلك للعاملين بإدارة وعيادات فرع بني سويف للتأمين الصحى.

وحاضر فى البرنامج التدريبي دكتور محمد حسين معبد أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة بني سويف، عن "الانيميا" والدكتورة فاتن فايز مسئول مكافحة العدوى بالفرع محاضرة عن "مكافحة العدوى "وبحضور الدكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب و الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني