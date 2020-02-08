سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب فرق مبادرة الكشف عن أمراض "السمنة والانيميا والتقزم" ببني سويف

السبت، 08 فبراير 2020 03:00 م
تدريب فرق مبادرة الكشف عن أمراض "السمنة والانيميا والتقزم" ببني سويف جانب من ندوات التدريب
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

عقد فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف تحت رعاية الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف اليوم السبت تدريب للفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن امراض السمنة والانيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن أعمال مبادرة 100 مليون صحة.

قام بالتدريب كل من الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني والدكتورة مها رويعي عضو ادارة الجودة منسقي الحملة وصفاء كمال مدير تمريض الفرع وبحضور دكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب.

حيث تم التدريب على آلية العمل للفرق الطبية المشاركة إجمالي 96 عن كيفية قياس نسبه الانيميا باستخدام الاجهزة والطول والوزن ومهام كل من أعضاء الفرق وتسليم كل فريق دليل سياسات العمل مطبوعة وكذلك شيت المعايرة اليومي .

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بني سويف هى القائم بإعمال المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وسيتم تقديم العلاج بالمجان بعيادات الاحالة بالتأمين الصحي ببني سويف والتى ستنطلق الاثنين القادم

وشهد فرع التأميم الصحى بمحافظة بنى سويف، برنامج تدريب خاص بمبادرة 100مليون صحة للعاملين بفرع بنى سويف، تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، والدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف، وتنسيق إدارة التدريب بفرع بني سويف .

وعقد  البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة 100 مليون صحه للكشف عن أمراض"الانيميا/السمنة/التقزم" للعاملين بفرع بني سويف، كل من تخصصات (التمريض/زائرات المدارس/المثقفين الصحيين/ فني المعمل)، وذلك للعاملين بإدارة وعيادات فرع بني سويف للتأمين الصحى.

 وحاضر فى البرنامج التدريبي دكتور محمد حسين معبد أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة بني سويف، عن "الانيميا" والدكتورة فاتن فايز مسئول مكافحة العدوى بالفرع محاضرة عن "مكافحة العدوى "وبحضور الدكتورة عبير شعبان مدير ادارة التدريب و الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني

 

IMG-20200208-WA0020
 
 
IMG-20200208-WA0025
 
 

بنى سويف

التأمين الصحى

100مليون صحة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية تلهم العالم ..كرمتها"الصحة العالمية" كأحسن فكرة وتنفيذ بعد علاجها لـ 50 مليون مصرى..والملياردير العالمى بل جيتس يكاتب وزيرة الصحة لدراسة التجربة ونقلها لمؤسسته الخيرية العالمية

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص

ختام البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة 100 مليون صحة للعاملين ببني سويف

الأربعاء، 29 يناير 2020 06:23 م

وزيرة الصحة: فحص 4 ملايين و500 ألف امرأة منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 24 يناير 2020 06:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. فحص 49 مليونا و927 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 15 يناير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة