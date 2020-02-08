تحصين 217 ألف رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام، والتي بدأت في الأول من فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي استعراضه المحافظ وأعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها، وصل إلى 17 ألف و298 رأس بواقع 15 ألف و723 رأس من الأبقار وألف و575 رأس من الأغنام، وذلك "منذ انطلاق الحملة، بينما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف في تصريحات له إلى اصداره تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وعلي صعيد آخر نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية، جنوب بني سويف، وفحص الأطباء خلالها 1435 مواطنا فى تخصصات متنوعة، وذلك برعاية من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، و بإشراف من الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان لمديرية الصحة إلى أن القافلة المجانية عقدت على مدى يومين بقرية فزارة مركز ببا، بمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية الذي يضم دكتور هايدي محمد عبدالوهاب منســق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وشملت القافلة 11 عيادة ، بها 9 تخصصات طبية، وأجرى فنيو معمل القافلة 99 حالة تحليل دم - 46 بمعمل الطفيليات- علاوة على 15حالة أشعة - 38 موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 18 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، و 16 حالة للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 125مواطن، كما عقد مسؤولو التثقيف الصحى ندوات توعية، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى- السعار - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى ، متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، بحضور 148 سيدة من المترددات على القافلة، كما حصل المرضى على العلاج من صيدلية القافلة بالمجان .