سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في 5 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية

السبت، 08 فبراير 2020 03:51 م
تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في 5 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية عملات أجنبية مختلفة
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 3 مهتمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزتهم أكثر من 5 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

ضبط بحوزة المتهمين ("4,237,000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري- 3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة.

كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4,237,000" أربعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة العامة للتحقيق.


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

تجارة العمله

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

صورة .. ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة