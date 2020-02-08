تجديد حبس 3 عاطلين متهمين باستغلال الأطفال فى أعمال تسول ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين، لاتهامهما باستغلال الصبية صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استقطاب الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول بعد الاعتداء عليهم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تسول" بإستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته (3) أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة" وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا باعتدائه عليهم مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وقرر الطفل المصاب بإحداث المتهم إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.