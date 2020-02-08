تجديد حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما لقتلها نجل شقيقتها بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستدراجهم نجل شقيقة الأولى وقتله، لمحاولته إقامة غير شرعية بها، وإلقاء جثته على جانب الطريق بمنطقة بيجام دائرة القسم

وفي سياق آخر قام المتهمين بتمثيل الجريمة أمام رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة سالفة الذكر.

البداية كانت تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمورقسم أول شرطة شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من عمليات النجده بالعثور على جثه لشخص بشارع عزيز المصرى - بيجام دائرة القسم، حيث تبين أن الجثه لعامل بصيدلية 28 سنة، ومقيم بيجام دائرة القسم، ومسجى على جانب الطريق وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه بها.

تم العرض على اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن وراء إرتكاب الواقعه كل من خالة المجنى عليه وزوجها، وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة.

و قرر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعيه مع زوجته "خالة المجنى عليه" أكثر من مرة ورفضها لذلك وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له، ووضع أقراص منومه بداخلها وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وقام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها، وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون، وتحر ر محضر بالواقعة، وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما مع مراعاه التجديد القانوني لهم في مواعيده المحدده.