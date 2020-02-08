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تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..و"الاتصالات" فى الصدارة بنسبة نمو 5.3%

السبت، 08 فبراير 2020 05:30 م
تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..و"الاتصالات" فى الصدارة بنسبة نمو 5.3% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.3%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، فقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وأخيراً قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، أعقبه قطاعى الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 2.2%، تلاه قطاع الطاقة وخدمات المساندة بنسبة 1.6%، ثم قطاعى السياحة والترفيه وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.01%.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.
 

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