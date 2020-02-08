تايلاند تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات 32 شخص

رويترز

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند ، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اليوم السبت ، هم ثلاثة تايلانديين وأربعة صينيين.وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المعلنة في البلاد إلى 32 وهو من أعلى عدد حالات العدوى في العالم خارج الصين.وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض ، سواناتشاي وتاناينجتشارونتشاي، "الحالات السبع جميعا في المستشفى".

وأضاف في تصريحات للصحفيين ، أن أحد التايلانديين المصابين بالعدوى كان ضمن مجموعة تضم 138 شخصا ، أجليت يوم الثلاثاء الماضى ، من مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي المرض.

وأضاف أن المصابين الآخرين تعاملا مع سياح.

وتابع قائلا ، إن ثلاثة من الصينيين المصابين ينتمون لأسر تم الإعلان عن حالات عدوى فيها في السابق بينما الرابع سائح من "منطقة محفوفة بالمخاطر" في الصين.

وهناك 23 صينيا من إجمالي حالات الإصابة التي أعلنتها تايلاند حتى الآن بينما التسعة الباقون من مواطنيها.

وقال سواناتشاي ، إن مريضا آخر سُمح له بالعودة للمنزل مما يرفع عدد من خرجوا من المستشفى حتى اليوم السبت إلى عشرة.

وأضاف أن 22 مريضا آخرين لا يزالون في المستشفى.