تأجيل محاكمة عاطل قتل شقيقته وشرع فى قتل الأخرى لجلسة 10 فبراير

الغربية – مصطفى عادل

أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان مرسى، وعضوية المستشارين عمرو عبده طه شاهين، وجورج فخرى يوسف حنا، وبحضور أحمد الوكيل وكيل النائب العام، محاكمة "محمود.ال.ع.س"، المتهم بقتل شقيقته "نورا" لجلسة 10 فبراير القادم لمرافعات النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك العُدة "مطواة" وما أن ظفر بها حتى سدد لها طعنتين بصدرها وفخذها الأيسر قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع فى قتل شقيقته "زينب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، لمداركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكابه لجريمة القتل لشقيقته وشروعه فى قتل شقيقته الثانيه.

وكان إسلام الجندى وكيل نيابة ثان المحلة قد باشر التحقيقات فى القضية تحت إشراف المستشار محمد رضا عياد رئيس نيابة ثان المحلة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وقيامه بالإعداد لقتل شقيقتيه نظرا لشعوره بأنه منبوذ منهما وكان يقصد فى البداية قتل شقيقته "زينب" وأثناء قيامه بمهاجمتها وتسديد طعنات لها تدخلت شقيقته "نورا" فى محاولة لإبعاده عنها فقام بالتعدى عليها وقتلها.

كان المتهم قد اعترف فى تحقيقات النيابة العامة، أن أشقائه أعطوه مبلغ 10 ألاف جنيه قيمة ميراثه فى ميراث والده، وقاموا هم بالاتجار واستثمار ميراثهم، إلا أنه قام بتبديد ما حصل عليه على نزواته الخاصة وكان دائم تهديدهم بالقتل، أكثر من مرة.

وفى يوم الواقعة اتفق مع شقيقتيه أن يتقابلوا عند عمته بعيدا عن مرئى ومسمع من الأخرين، وظل أسفل المنزل يدخن السجائر، وما أن صعدت شقيقتيه لشقة عمته، صعد خلفهن وبحوزته مفتاح للشقة ودلف للشقة مستغلا المفتاح، وقام بغلق الشقة من الداخل وإخراج المطواة والتعدى على شقيقته "زينب"، محاولا إزهاق روحها وكان يبيت النية على قتلها، فتدخلت شقيقته" نورا" فقام بطعنها طعنتين الأولى بالصدر والثانيه بالفخذ الأيسر، مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي الموصل للقلب ووفاتها فى الحال.

كما تعدى على شقيقته الثانية محاولا قتلها إلا أن عمته وشقيقته ظلا يصرخان حتى تمكن الأهالى من إنقاذها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وانتقل فريق النيابة العامة لإجراء المعاينة التصويرية، واستمعت لأقوال الشهود التى استدعتهم للنيابة، وأكدوا صحة الواقعة، وأكدوا قيام المتهم بالتعدى على شقيقتيه باستمرار.

وبعرض التحقيقات على المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 10930 جنايات ثان المحلة، والمقيدة برقم 2255 كلى شرق طنطا، وتم تأجيل القضية لعدم حضور محامى المتهم لجلسة 10فبراير لمرافعات النيابة العامة.