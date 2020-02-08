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بكين : تفشى كورونا لن يؤثر على مرونة وزخم الاقتصاد على المدى الطويل

السبت، 08 فبراير 2020 10:17 ص
بكين : تفشى كورونا لن يؤثر على مرونة وزخم الاقتصاد على المدى الطويل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
بكين أ ش أ

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 قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى إن تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد لن يغير القوة الدافعة الداخلية ومرونة الاقتصاد الصيني، مؤكدا أن الاقتصاد الصينى سيحافظ على زخمه الجيد على المدى الطويل.

وأضاف وانج- خلال محادثة هاتفية مع منسق الحكومة الإندونيسية للتعاون مع الصين الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بينسار باندجايتان - أن الجانب الصينى لديه القدرة على تقليل تأثير تفشى الفيروس والحفاظ على نموه الاقتصادى المطرد والمستقر.

وتابع وانج أن الشعب الصينى اتحد ودخل فى سباق مع الزمن للفوز فى مكافحة الوباء، وأن الصين وضعت آلية على مستوى البلاد واتخذت أكثر الإجراءات شمولا وصرامة، ما يحقق نتائج على نحو تدريجي.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الدؤوبة للشعب الصينى والدعم القوى من الدول الصديقة، فإن الصين واثقة تماما من دحر الوباء، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، ولا تهتم فقط بصحة شعبها، بل تتخذ أيضا موقفا مسؤولا تجاه صحة شعوب باقى دول العالم.

وأوضح أن الصين ستواصل التمسك بمبدأ الانفتاح والشفافية، وستتبادل المعلومات مع إندونيسيا والدول الأخرى فى الوقت المناسب، وستستوعب الشواغل المشروعة لجميع الأطراف.

ونوه وانغ بأن حقيقة أن الحالات المؤكدة خارج الصين تمثل أقل من 1% من جميع حالات الإصابة تعد شهادة على الجهود الهائلة التى تبذلها الصين، معربا عن ثقة بلاده فى أن إندونيسيا ستتبع توصيات المنظمات الدولية وستحافظ على تنمية مستقرة للعلاقات الثنائية والتعاون العملى مع الصين.

من جانبه، أعرب لوهوت بينسار باندجايتان عن خالص التعاطف مع الشعب الصينى الذى يكافح الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد، مشيدا بالجهود التى تبذلها الصين للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

وأشار باندجايتان إلى أنه فى هذا الوقت العصيب، فإن إندونيسيا على استعداد لبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم والمساعدة للأصدقاء الصينيين، معربا فى الوقت نفسه عن ثقة إندونيسيا قدرة الصين على الفوز فى معركتها ضد الوباء.

 

 

 


الصين

فيروس كورونا

اندونيسيا

اقتصاد بكين

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