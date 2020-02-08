بعد تداول السوشيال ميديا راجح جديد بالجيزة.. ضبط طلاب تعدوا على زميلهم

كتب محمود عبد الراضي

تداولت بعض مواقع السوشيال ميديا تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية "راجح" جديد فى الجيزة) بشأن تعدى مجموعة من الشباب على زميلهم بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات عقب إنتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الماضى قد تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله ("طالب" بالصف الأول الثانوى) أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم، محدثين إصابته بجرح باليد.

حيث انتقلت على الفور قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المشكو فى حقهم (أربعة طلاب، أحدهم مصاب بجرح فى الرقبة إثر تعدى نجل المُبلغ عليه بسلاح أبيض "كتر").

وباستكمال الفحص تبين أن جميعهم زملاء بذات المدرسة وعقب إنتهاء الدرس التعليمى، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وإحداث الإصابات المُشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهم على نيابة الطفل والأسرة قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم.