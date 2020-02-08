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بدء التصويت للانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد فى أيرلندا

السبت، 08 فبراير 2020 11:10 ص
بدء التصويت للانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد فى أيرلندا انتخابات أيرلندا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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بدأ الناخبون في أيرلندا اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد، حيث يأمل رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار في الفوز بولاية ثالثة على التوالي.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش، بالرغم من تصويت الناخبين في عدد صغير من الجزر الواقعة قبالة الساحل الغربي للبلاد أمس الجمعة نظرا لاحتمالية أن تعطل البحار الهائجة عملية نقل صناديق الاقتراع بالقوارب.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش، على أن يبدأ فرز الأصوات في الساعة التاسعة صباح يوم غد الأحد.

ويحق لنحو 3.3 مليون ناخب مؤهل التصويت في الانتخابات العامة لاختيار 159 عضوا في مجلس النواب في البرلمان بدبلن.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه رغم أن حزب "فاين جايل" بزعامة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار في السلطة منذ عام 2016، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد حزب "شين فين" وحزب "فيانا فايل" المنتمي ليمين الوسط.

وحذر فرادكار، الناخبين من عدم انتهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد حيث تستعد لندن لإجراء محادثات مع بروكسل بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

ويشير الخبراء إلى أنه فرادكار قد يكون أخطأ في حسابه للمزاج العام حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن بريكست يشكل اهتماما ضئيلا بالنسبة للناخبين المعنيين بشكل أكبر بالقضايا المحلية.

أيرلندا، انتخابات، برلمان، بريكست، الوزراء الأيرلندي

 


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