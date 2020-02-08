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انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والزراعية لخدمة أهالى الوادي الجديد

السبت، 08 فبراير 2020 10:59 ص
انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والزراعية لخدمة أهالى الوادي الجديد القافلة الطبية
الدقهلية فريق المحافظات

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ودع الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم السبت أعضاء قافلة الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية المُتكاملة "جسور الخير (7)" متمنياً لهم التوفيق في أداء مهمتهم الجليلة بواحتيّ الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الأربعاء 12 فبراير الجاري.

وجدير بالذكر أن القافلة تضم عدداً من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية.

يذكر بأن عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع فريق من جامعة المنصورة وو فد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد الحسيني الخولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتور محمد حندوسة و الدكتور اسلام رضا من كلية الحاسبات ومن كلية الهندسة  الدكتور أحمد النقيب و الدكتورة دعاء عادل.

تناول اللقاء سبل التعاون في إنشاء مركز مشترك للذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة يكون جزء من استراتيجية مصر في التحول نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع والمواطنين ورفع الثقافة العامة لدى طلاب وشباب الجامعات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

 

 

 


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قافلة جسور الخير

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