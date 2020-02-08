انطلاق دورة الحاسب الآلى للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. السبت

أعلنت وزارة الاوقاف، أسماء المجموعة الخامسة عشر المرشحين لدورات الحاسب الآلي الممتدة حتى 13 / 2 / 2020م في المواعيد من 10ص حتى 2م ، بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .
وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل، وعملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بالوزارة ومواكبة للغة العصر.
|1
|هدى حميد معوض إمام
|الديوان العام
|2
|سماح سيد جمعه
|الديوان العام
|3
|بدري مرسي نور محمد
|الديوان العام
|4
|أحمد السيد عثمان الجندي
|الديوان العام
|5
|خالد أبو القاسم عطية
|الديوان العام
|6
|سماح فرغلي حسنين
|الديوان العام
|7
|محمد سمير محمد عبد الغني
|الديوان العام
|8
|سهام على عبد الحليم
|الديوان العام
|9
|أسماء أحمد برعي
|الديوان العام
|10
|زينب فتحي عبد المجيد
|الديوان العام
|11
|منى أحمد محمد خطاب
|الديوان العام
|12
|مروة أحمد عبد القادر
|الديوان العام
|13
|نفين على عبد الواحد
|المجلس الأعلى
|14
|أسعد محمد محمد إبراهيم
|سوهاج
|15
|إيهاب عبد الرحمن هريدي
|سوهاج
|16
|هبه أحمد البيومي
|الديوان العام
|17
|حنان جوده عبد اللطيف
|الديوان العام
|18
|سلمى عبد الله محمد
|الديوان العام
|19
|أميرة محمود سيد
|الديوان العام
|20
|ريم ماهر عبد المنعم
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أكاديمية الأوقاف
وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع كفاءة جميع العاملين بها من الأئمة و الإداريين وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات ، اعلنت الاوقاف عن تخريج (الدفعة الخامسة المجموعة الأولى ) بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لاجتيازهم دورات الحاسب الأساسية ( Icdl ) , وعددهم 20 إمامًا وإداريًّا وإدارية.
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