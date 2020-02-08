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انطلاق دورة الحاسب الآلى للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. السبت

السبت، 08 فبراير 2020 02:00 ص
انطلاق دورة الحاسب الآلى للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. السبت وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الاوقاف، أسماء المجموعة الخامسة عشر المرشحين لدورات الحاسب الآلي الممتدة حتى 13 / 2 / 2020م في المواعيد من 10ص حتى 2م ، بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات  وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .
 
 
وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل، وعملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بالوزارة  ومواكبة للغة العصر.
 
 
1 هدى حميد معوض إمام الديوان العام
2 سماح سيد جمعه الديوان العام
3 بدري مرسي نور محمد الديوان العام
4 أحمد السيد عثمان الجندي الديوان العام
5 خالد أبو القاسم عطية الديوان العام
6 سماح فرغلي حسنين الديوان العام
7 محمد سمير محمد عبد الغني الديوان العام
8 سهام على عبد الحليم الديوان العام
9 أسماء أحمد برعي الديوان العام
10 زينب فتحي عبد المجيد الديوان العام
11 منى أحمد محمد خطاب الديوان العام
12 مروة أحمد عبد القادر الديوان العام
13 نفين على عبد الواحد المجلس الأعلى
14 أسعد محمد محمد إبراهيم سوهاج
15 إيهاب عبد الرحمن هريدي سوهاج
16 هبه أحمد البيومي الديوان العام
17 حنان جوده عبد اللطيف الديوان العام
18 سلمى عبد الله محمد الديوان العام
19 أميرة محمود سيد الديوان العام
20 ريم ماهر عبد المنعم

أكاديمية الأوقاف
 
 
 
وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع كفاءة جميع العاملين بها من الأئمة و الإداريين وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات ، اعلنت الاوقاف عن تخريج (الدفعة الخامسة المجموعة الأولى ) بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لاجتيازهم دورات الحاسب الأساسية ( Icdl ) , وعددهم 20 إمامًا وإداريًّا وإدارية.

 


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