انطلاق دورة الحاسب الآلى للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. السبت

أعلنت وزارة الاوقاف، أسماء المجموعة الخامسة عشر المرشحين لدورات الحاسب الآلي الممتدة حتى 13 / 2 / 2020م في المواعيد من 10ص حتى 2م ، بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .

وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف للتدريب والتأهيل، وعملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بالوزارة ومواكبة للغة العصر.