انطلاق جزئى للتيرم الثانى داخل 450 مدرسة بسوهاج وتشديدات للوقاية من كورونا

تشهد محافظة سوهاج انطلاقا جزئيا للتيرم الثانى لاستكمال العام الدراسى بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب إجازة نصف العام وعقب الانتهاء من أعمال الامتحانات للنقل والشهادة الإعدادية بكل الإدارات، والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية هى "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام"، داخل 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين، بينما ينطلق التيرم الثانى بكامل طاقته غدا الأحد بكل المدارس على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على جاهزية 2749 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية التيرم الثانى بمختلف المراحل التعليمية رياض الاطفال والابتدائى والاعدادى والثانوى العام والفنى وتوفير جميع التجهيزات والاثاث المدرسى والمرافق بتلك المدارس.

وأشار "شلتوت"، إلى أنه تم عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية لبحث استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسى الثانى وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دورى وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسى ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الإجتماع بحضور عطا الميمونى مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذيه.

يذكر أن عدد فصول رياض الأطفال على مستوى المحافظة بلغ 1785 فصلا داخل 627 مدرسة إبتدائى بإجمالى 66 ألف 672 طفل وطفلة والمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة، فقد بلغت جملة المدارس بها 1350 مدرسة وعدد الفصول الموجودة داخل تلك الفصول 12 ألف 846 فصلا وعدد الطلاب الموجودين بتلك المرحلة 591 ألف 964 تلميذ وتلميذه.

أما التعليم الإعدادى والمعنى فقد بلغت جملة المدارس بتلك المرحلة 570 مدرسة بإجمالى 4491 فصل دراسى وبلغت جملة الطلاب بالمرحلة عام ومهنى 237 ألف 993 طالب وطالبة، وأما التعليم الثانوى العام بلغ عدد المدارس 96 مدرسة بإجمالى 2416 فصلا وبلغ عدد طلاب تلك المرحلة مقسمين على المدارس 57ألف 510 طالب وطالبة.

وتستكمل المنظومة التعليمة أستعدادتها بالتعليم الفنى حيث بلغت جملة المدارس تجارى صناعى زراعى 106 مدرسة وعدد الفصول 3006 فصلا وعدد الطلاب بكافة انواعه 120 ألف 519 طالب وطالبة، وبهذا تكون جملة أعداد الطلاب الذين سوف يبدأ بهم العام التيرم الثانى بالمراحل التعليمية ما يقرب من مليون 746 ألف 58 طالب وتلميذ على مستوى المحافظة بالكامل.