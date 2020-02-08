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انتظام الدراسة فى مدارس رياض الأطفال الابتدائي في محافظة الأقصر (صور)

السبت، 08 فبراير 2020 10:12 ص
انتظام الدراسة فى مدارس رياض الأطفال الابتدائي في محافظة الأقصر (صور) انتظام الداراسة لمدارس رياض الأطفال الابتدائي في محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، عودة العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثانى، وانتظام أعمال الدراسة لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى الإبتدائى بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث تابع الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برفقة مديري الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتظام اليوم الدراسى، والتعرف على أى مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ومن جانبه قال الشناوي عايد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه انتهت المديرية من التجهيزات والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني 2019/2020، والذي انطلق اليوم السبت، وذلك بعدة إجراءات اتخذتها المديرية وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الجهات المنوطة لمناقشة وتذليل الصعاب قبل استئناف العملية التعليمية من جديد.

وأكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال حوالى 245 ألف طالب وطالبة فى 940 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، حيث شملت تلك التجهيزات الانتهاء من أعمال إعداد ونظافة الفصول والمدارس وتمهيد الطرق عليها، والتأكيد على وضع جداول الدراسة وجداول المعلمين، وكذلك العمل على توفير الدعم والتوصيل بالإنترنت إلى المدارس الثانوية وتوصيل وصيانة المرافق للمدارس، وكذلك تم إنهاء كافة أعمال الصيانة من إنارة الفصول والمدارس ومحيطها لمنع السرقات منها وغيرها من الحوادث بعد فترة الدراسة.

كما تم الانتهاء من أعمال توفير اللازم لتسليم كافة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، وذلك لمختلف طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تقرر استمرار أوضاع المعلمين بعد أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء الفصل الدراسى لسد العجز ومراعاة الحالات الخاصة للمعلمين.

وكان قد صرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة تلقي تظلمات أولياء الأمور والطلبة والطالبات حول نتيجة الشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسى الأول 2019/2020 لمدة 15 يوماً، حيث تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول وبدأت المديرية فى تلقى تظلمات الراغبين من تاريخ إعلان النتيجة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلانها والتى بدأت رسمياً من الأحد الموافق 2 فبراير حتى يوم 17 فبراير الجارى بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة العوامية الاعدادية بالاقصر.

تعليم الأقصر تنطلق في الفصل الدراسى الثانى بمدارس رياض الأطفال والإبتدائى (3)
 
 
تعليم الأقصر تنطلق في الفصل الدراسى الثانى بمدارس رياض الأطفال والإبتدائى (2)
 
 
تعليم الأقصر تنطلق في الفصل الدراسى الثانى بمدارس رياض الأطفال والإبتدائى (4)
 
 
تعليم الأقصر تنطلق في الفصل الدراسى الثانى بمدارس رياض الأطفال والإبتدائى (5)
 
 
تعليم الأقصر تنطلق في الفصل الدراسى الثانى بمدارس رياض الأطفال والإبتدائى (1)

 


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