انتظام الدراسة بكليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسى الثانى

القليوبية نيفين طه

انطلقت الدراسة اليوم السبت داخل عدد من كليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسي الثانى وشهدت الكليات اقبالا من الطلاب لحضور المحاضرات.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انتظام الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثانى فى الكليات التى بها جدوال دراسية اليوم السبت مشيرا الى انه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات في مواقعهم لاستقبال الطلاب.

وأشار السعيد إلى إنه تم الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن كليات الجامعة قد استعدت لاستقبال الطلاب فى الفصل الثاني من العام الدراسي حيث تم الانتهاء من أعداد الجدول وانتظام اعضاء هيئة التدريس وتم التأكيد على جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب.

واضاف المغربى انه سيتم خلال الفصل الدراسي ولأول مره تبادل طلابي علمى مع جامعة قناة السويس بطلاب من كليتى الطب البشرى والطب البيطرى حيث سيحضر الطلاب ولمدة اسبوع المحاضرات والمعامل بالكلية المناظرة مما يتيح لهم التعرف على مدارس علمية مختلفة.

عقدت لجنة اختيار الوظائف الإشراقية بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين لعدد من الوظائف وهى مدير إدارة الاستحقاقات ، ومدير إدارة الإحصاء بمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة شئون العاملين بكلية الآداب ، ومدير ادارة رعاية الشباب بكلية الاداب ، ومدير ادارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية المعلن عنها واسلوب وطريقة إدارتهم لها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب منهم

يذكر أن لجنة اختيار الوظائف الإشراقية بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والدكتور مصطفى الغريب وكيل كلية الاداب لشئون الدراسات العليا والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية

تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل