انتظام الدراسة بـ538 مدرسة بنظام الفترتين وتوزيع 20 ألف بوستر على تلاميذ الغربية

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

انتظمت صباح اليوم السبت الدراسة داخل 538 مدرسه تعمل بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، وانتظم طابور الصباح فى المدارس رغم تعرض المحافظة لسقوط أمطاراً خفيفة ورياح شديدة.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم باستغلال الحصه الاولى فى المدارس للتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير لمنع انتشار الأمراض.

كما تم توزيع 20الف بوستر على الطلبة للتوعية بخطورة الفيروسات والتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الاكل وبعده.

من جانبه أجرى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية جولة تفقدية داخل عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الفترتين وحضور التلاميذ فى المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توعية الطلبة بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير الشخصية، وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة انتظمت داخل 538 مدرسة بنظام الفترتين على أن تنتظم فى باقى المدارس التى تعمل بنظام اليوم الكامل غدا الاحد، موضحاً أن المديرية تستعد لتنفيذ مبادرة 100صحه التى أطلقها الرئيس السيسى للكشف عن امراض السمنة والتقزم بين طلبة المدارس.



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (1)



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (2)



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (3)



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (4)



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (5)



انطلاق الدراسة فى مدارس الغربية (6)

يشار إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه قيادات الوزارة بالنزول إلى الميدان ومتابعة انطلاق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ميدانيا فى المدارس، للوقوف على مدى انضباط الدراسة والمشكلات التى قد تواجه استقرار الفصل الدراسى الثانى.

وأصدر الوزير تعليمات بنزول كافة قيادات الوزارة من رؤساء إدارات مركزية وبعض المديرين العموم بديوان الوزارة لمتابعة الدراسة والمرور على المدارس، إضافة إلى مديرى ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية فى المحافظات التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت، مع استمرار متابعتهم غدا الأحد والذى يشهد دخول جميع الطلاب مدارسهم.

فيما شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.