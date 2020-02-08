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انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بجامعة المنصورة..وخطة التوعية لمواجهة كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 03:07 م
انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بجامعة المنصورة..وخطة التوعية لمواجهة كورونا جامعة المنصورة
فريق المحافظات

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صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية، وانتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والاقامة بالمدن الجامعية.

و أشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الاول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وأن الإدارة العامة لرعاية الطلاب استعدت لبدء تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه أوضح  الدكتور محمود محمد المليجي  نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة أن جامعة المنصورة بدأت في تنفيذ خطة التوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد 2019، و السبل الوقائية لفيرس كورونا المستجد  من خلال حملات التوعية بمختلف الكليات لمختلف القطاعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يقوم بها  فرق  طبية  متخصصة في مكافحة العدوى  للتوعية  بمختلف الكليات مع بداية الفصل الدراسى الثانى وتعريف الطلاب بالمعلومات الأساسية عن الفيرس والارشادات الوقائية من الاصابة بالفيرس وطرق الاصابة و كيفية التعامل مع المرضى المشتبه بهم في حال ظهور أي أعراض للفيروس، وتطبيق العزل بطريقة صحيحة قام الدكتور أشرف محمد عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، صباح اليوم السبت بتوديع أعضاء قافلة الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية المُتكاملة "جسور الخير (7)" متمنياً لهم التوفيق في أداء مهمتهم الجليلة بواحتيّ الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى الأربعاء 12 فبراير الجاري.

وجدير بالذكر أن القافلة تضم عدداً من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان.


الدقهلية

أخبار الدقهلية

جامعة المنصورة

بداية العام الدراسي

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