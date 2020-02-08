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اليوم ..انطلاق فعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية بسوهاج

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 ص
اليوم ..انطلاق فعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية بسوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تشهد جامعة سوهاج، اليوم السبت، انطلاق فاعليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية والذى تستمر فعالياته حتى 14 فبراير بمشاركة 13 جامعة حكومية ومعهد عالى، بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات حيث يكون الأسبوع الأول "للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأكد عزيز أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن البروفات استغرقت 75 يوما شارك فيها 750 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية وفريق منتخب الجامعة "للكاراتيه"، وأن جدول أسبوع الشباب الأول يتضمن لعبة التنس الأرضى لاعضاء هيئة التدريس، وتم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد .

وتأتى المنافسات فى الأسبوع الأول فى لعبة التنس، لعضوات هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية، أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادي الجديد، ولعبة كرة القدم الخماسية فتضم أنه تم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، الوادى الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية.

بالإضافة إلى المنافسات لعبة تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى قناة السويس، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادى الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح، ولعبة تنس الطاولة طلاب تضم المجموعة الأولى كلا من السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا،  والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح .

والمنافسات فى لعبة تنس الطاولة طالبات تضم المجموعة الأولى سوهاج، بني سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، المنيا، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد، وفى لعبة تنس الطاولة لعضوات هيئة تدريس تضم المجموعة الأولى قنا السويس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، اسوان، طنطا، الوادي الجديد، المنيا، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، اسيوط، بني سويف، السادات، المنوفية، مطروح و لعبة كرة الطائرة الشاطئية تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الوادي الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح، السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بني سويف، جنوب الوادي، المنوفية،  ولعبة ثلاثيات السلة تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، مطروح، الوادى الجديد، السادات، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، أسوان، طنطا، المنوفية، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية .


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