اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية.. نسعى لبناء مستقبل أفضل لمساندة الأصدقاء المتطلعين للتعاون مع دول القارة

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