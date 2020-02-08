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اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

السبت، 08 فبراير 2020 07:18 م
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية.. نسعى لبناء مستقبل أفضل لمساندة الأصدقاء المتطلعين للتعاون مع دول القارة
 
 
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اليوم السابع بلس

السيسى

دعم مصر لأفريقيا

التنمية الافريقية

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