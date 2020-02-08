اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

تشهد سماء مصر والوطن العربى مساء اليوم السبت 8 فبراير أول قمر بدر عملاق ورابع أقرب بدر هذه السنة 2020، وهى فرصة للتصوير الفوتوغرافى.

ويطلق وصف العملاق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز الأرض ومركز القمر ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية لهذا الحدث قمر الحضيض ويقصد بذلك وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.



وبشكل عام، فإن أقمار البدر العملاقة التى تحدث خلال فصل الشتاء فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية تبدو أكبر من أقمار البدر العملاقة الأخرى التى تحدث فى بقية العام، ففى هذا الوقت من السنة تكون الكرة الأرضية قريبة من الشمس ونتيجة لذلك فإن جاذبية الشمس تدفع القمر أقرب إلى الأرض ما يجعل أى بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء يبدو أكبر ظاهريا من أقمار البدر العملاقة التى تحدث فى فصل الصيف.

من ناحية أخرى سوف يسلك البدر العملاق فى قبة السماء مسار سيحاكى مسار الشمس بعد ستة أشهر فى مطلع اغسطس، حيث سيشرق من الأفق الشمالى الشمال الشرقى ويغرب فى الشمالى الشمال الغربى.

ومثل شمس أغسطس سوف يسلك القمر البدر المسار العالى لشمس الصيف وبالتالى يبقى فوق الأفق لفترة أطول من 12 ساعة ، ولكن فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية سيحدث العكس سيتبع المسار المنخفض لشمس الشتاء ويبقى لمدة تقل عن 12 ساعة.

وقد لا يلاحظ الشخص العادى فرق فى الحجم الظاهرى لهذا البدر العملاق مقارنة بباقى أقمار البدر الأخرى، ولكن المتابعين لأقمار البدر باستمرار خلال الأشهر الماضية يمكنهم ملاحظة حجم إضافى ظاهرى لهذا البدر.

ولن يكون لهذا البدر العملاق تأثير على سلامة الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعي، ولكن نظرا لأن هذا القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد فى ظاهرة تسمى (المد العالى الحضيضي) خلال الأيام التالية.

إضافة أن الاختلاف الذى سيحدثه البدر العملاق سيكون صغيرا ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا لأنه يحدث مد وجزر كل يوم ، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة فى النشاط الجيولوجى أو حدوث حالات طقس غير عادية.

وسوف يصل القمر إلى لحظة الاكتمال صباح الأحد 9 فبراير عند الساعة 10:33 صباحا بتوقيت السعودية ( 7:33 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لان وجه القمر يكون واقعا بالكامل فى نور الشمس.