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النيابة تطلب التحريات لكشف ملابسات اتهام شاب بمحاولة خطف طفلة فى أوسيم

السبت، 08 فبراير 2020 01:00 ص
النيابة تطلب التحريات لكشف ملابسات اتهام شاب بمحاولة خطف طفلة فى أوسيم خطف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عدد من الأهلى بمنطقة الكوم الأحمر فى أوسيم لشابا بمحاولة خطف طفلة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وقالت ابنة عم الطفلة، أنها تدعى " إ.م" تبلغ من العمر 13 سنة، فوجئت بالمتهم يحاول إجبارها على استقلال توك توك، إلا أنها استغاثت، مما دفع الأهالى لمطاردته وضبطه، حيث تم إبلاغ مركز شرطة أوسيم، وتم تسليم المتهم لرجال المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن ناحية أخرى، كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين)، عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك  تلقى إتصال هاتفى آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص بإختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها".. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على إتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 


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