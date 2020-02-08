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النيابة تستدعى مسئول حرس جامعة الإسكندرية بشأن واقعة التعدى على أستاذ جامعى

السبت، 08 فبراير 2020 03:23 م
النيابة تستدعى مسئول حرس جامعة الإسكندرية بشأن واقعة التعدى على أستاذ جامعى المتهم
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار خالد الأحوال رئيس نيابة شرق الكلية، باستدعاء مسئول الحرس الجامعى بجامعة الإسكندرية لسماع أقواله فى قضية اعتداء طالب على أستاذ جامعى داخل مكتبه بالحرم الجامعى، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كافة الكاميرات المتواجدة بالكلية والبوابات .

 

يذكر أن أمرت النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.

 

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب على الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لإثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.

 

مما تسبب ذلك فى حدوث إصابة بالغه للأستاذ الجامعى وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه إلى ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة، فطلب منه الخروج من اللجنة ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد وقام بدفعه إلى الخلف.

 

وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن السيطرة على الموق وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.


الاسكندريه

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ضرب استاذ جامعى

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