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"المصرية للاتصالات" تتصدر قائمة الأكثر تداولاً بالبورصة بسبب عرض STC

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص
"المصرية للاتصالات" تتصدر قائمة الأكثر تداولاً بالبورصة بسبب عرض STC البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم الشركة المصرية للاتصالات، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعد سيطرة البنك التجارى الدولى على الصدارة لمدة 11 أسبوعاً متواصلة، وبلغ الحجم تداول 43.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 591.5  مليون جنيه، تلاها "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 482.3 مليون جنيه.
 
وجاء تصدر المصرية للاتصالات مدفوعاً بإعلان مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 129.8 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 52.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 117.3 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 5.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 105.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
 
وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 105.6 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 57.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.5 مليون جنيه، وفى التاسع "إيديتا للصناعات الغذائية" بحجم تداول 6.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 91 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 87.3 مليون جنيه.
 
ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.
 

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