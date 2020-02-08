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المشدد 15 سنة لعاملين شرعا فى قتل شخص بسبب خصومة ثأرية بسوهاج

السبت، 08 فبراير 2020 04:29 م
المشدد 15 سنة لعاملين شرعا فى قتل شخص بسبب خصومة ثأرية بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهمين ""على.م.ع" 30 سنة عامل و"ادهم.ع.أ" 28 سنة عامل بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "السيد.ذ.أ" بأن أطلقا عليه النار من أسلحة آلية  بدائرة مركز دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2013 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بإصابات متفرقة بالحسد اثر إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله الى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه والمتهمين حيث حاولوا التخلص منه، وترصدا له فى إحدى الطرقات، وأطلقا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهما وفرا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الأخذ بالثأر وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "على.أ.ع" 22 سنة عامل ومقيم بمركز دار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه عادل بان ضربه بالة حديدية على رأسه حتى توفى فى الحال متأثرا بإصابته بمركز دار السلام

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمد عبد الحافظ ومحمد فتحى صادق بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه متأثرا بإصابته بعد التعدى عليه بالة حديدية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة  ، وكشفت التحريات أن المتهم شقيقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما تحولت الى مشادة كلامية وتطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على شقيقه بآله حديدية وضربه على رأسه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

 


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