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الكويت تطالب رعاياها بتأجيل السفر لسنغافورة بسبب انتشار فيروس كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 12:04 م
الكويت تطالب رعاياها بتأجيل السفر لسنغافورة بسبب انتشار فيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتبت ـ هند المغربى

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طالبت دولة الكويت من رعاياها تأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، حيث كشفت سنغافورة الجمعة عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لا ترتبط بحالات عدوى سابقة أو السفر إلى الصين مما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالى، وهو نفس المستوى الذى وصلت إليه إبان تفشى فيروس سارس فى عام 2003.

وبلغ عدد الحالات فى سنغافورة حاليا 33 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، وقتل سارس أكثر من 30 شخصا فى سنغافورة ومئات فى أنحاء العالم.

وذكرت وزارة الصحة فى بيان "نظرا لأنه توجد الآن حالات محلية قليلة ليس لها أى صلة بحالات سابقة أو بالسفر إلى الصين فقد كثفنا (عملية) تقييم المخاطر"..
 
يذكر أن منظمة الصحة العالمية اشتكت من وجود نقص فى المعدات الوقائية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يوجد إلى الآن أى لقاح يعالج فيروس كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لهاوكان مايك رايان الخبير المسئول ببرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ذكر فى وقت سابق أن هناك 2500 عينة اختبار يجرى العمل عليها فى عدد من المختبرات العالمية للتوصل إلى علاج لفيروس (كورونا المستجد).
 
وقال رايان - فى مؤتمر صحفى فى جنيف الخميس إن مقاطعة (هووبي) الصينية سجلت 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة، مؤكدا أن الوضع خارج المقاطعة مستقر نسبيا، نافيا فى الوقت ذاته أن تكون الصين أخفت معلومات عن الفيروس خلال الفترة الأولى لظهوره، مشيرا إلى أن السلطات هناك قامت بتوفير المعلومات فى وقت مناسب وبشكل جيد.
 
 

الكويت

سنغافورة

الصحة العالمية

كورونا

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