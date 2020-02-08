سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 06:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

السبت، 08 فبراير 2020 05:30 ص
الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجرى حالياً دراسة لتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائى سواء للقطاع المنزلى أو التجارى، موكداً أن تشديد العقوبات سيتم من خلال تغير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء تقوم بعمل حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل نسب الفقد بالشبكة.

وأشار حمزة إلى أن الوزارة تمكنت من أسترداد مبلغ 103 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع حمزة أنه تم تحرير مليون و209 ألف محضر سرقة تيار، مشيراً  إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى هى نفسها ما يطلق عليه "نظام الممارسة" و هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة.

 

وكان  مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

 

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

سرقات التيار الكهربائى

اليوم السابع بلس

فواتير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل

القانون يمنح الهيئات الشبابية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتجنب عقوبة الحل

أمين مساعد "المهن الطبية" يطالب الصحة بتوفير انتقال آدمى للأطباء وتحمل تكلفته

أمين مساعد "المهن الطبية" يطالب الصحة بتوفير انتقال آدمى للأطباء وتحمل تكلفته

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة