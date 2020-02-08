سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف المجانى على 1511 مواطنًا فى قرية الإيمان بأسوان

السبت، 08 فبراير 2020 09:34 م
الكشف المجانى على 1511 مواطنًا فى قرية الإيمان بأسوان قافلة طبية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم السبت، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الايمان التابعة لمركز إدفو، استمرت لمدة يومين.
 
جاءت القافلة الطبية، تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتحت رعاية الدكتورة "هالة زايد" وزير الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.
 
وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد 1511 مواطنا، بالإضافة لإجراء فحص وتحاليل طبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 359 سيدة بالمجان.
 
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.
 
وفى سياق متصل، وصلت محافظة أسوان، أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5.5 مليون جنيه، فى إطار الإجراءات الاحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية والتى تأتى ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
 
واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات، وخلال معاينة السيارة الجديدة قام الطاقم الطبى والذى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات ضمن 3 أطقم إسعاف بإجراء تجربة عملية عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور.
 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

ادفو

صحة اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى مدينة فوه

السبت، 08 فبراير 2020 03:46 م

مستشفى سعاد كفافى تواصل قوافلها الطبية تحت شعار "صحة أطفالنا"

السبت، 08 فبراير 2020 12:05 م

الأحزاب تشتبك مع الشارع بمبادرات خدمية.. قوافل طبية لـ"مستقبل وطن" في المحافظات.. و"الوفد" يقدم قوافل السلع الغذائية.. و"الحرية": الشارع هو مكاننا.. وخبير سياسى يحذر من اقتصار دورها على الخدمات التموينية

السبت، 08 فبراير 2020 06:00 ص

فحص 446 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عدن فى الوادى الجديد

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة