الكشف المجانى على 1511 مواطنًا فى قرية الإيمان بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم السبت، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الايمان التابعة لمركز إدفو، استمرت لمدة يومين.

جاءت القافلة الطبية، تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتحت رعاية الدكتورة "هالة زايد" وزير الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد 1511 مواطنا، بالإضافة لإجراء فحص وتحاليل طبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 359 سيدة بالمجان.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وفى سياق متصل، وصلت محافظة أسوان، أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5.5 مليون جنيه، فى إطار الإجراءات الاحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية والتى تأتى ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات، وخلال معاينة السيارة الجديدة قام الطاقم الطبى والذى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات ضمن 3 أطقم إسعاف بإجراء تجربة عملية عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور.