الفيروس القاتل.. علماء يكتشفون أسبابا جديدة لانتشار عدوى "كورونا"

كتبت ريهام عبد الله

تسبب فيروس كورونا، فى انتشار الرعب عالميا، بعد الانتشار الكبير للفيروس وتحوله لوباء فى وقت قليل، وسبب عددا كبيرا من الوفيات، وتزايدا متسارعا فى عدد الإصابات بعدة دول حول العالم، إذ تتزايد استعدادات الدول المختلفة لمقاومة الانتشار الكبير للوباء، وحماية المواطنين.

وفى اكتشاف جديد، أكد باحثون أن الإسهال قد يكون طريقة لانتقال العدوى بفيروس كورونا، بجانب انتقاله عبر الهواء، من السعال والرذاذ، خاصة بعد التأكيد على أن المصابون بالفيروس يعانون من اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمى.

ووفقا لموقع سكاى نيوز عربية، أن باحثين قالوا بعد دراستهم الحالات الأولى للمصابين، أن تركيزهم انصب على الأعراض التنفسية، وأهملوا بغير قصد الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمى.

مقال لباحثين صينيين نشر في مجلة الجمعية الطبية الأميركية "أميريكان ميديكال أسوسييشن"، كشف أن 14 من أصل 138 مريضا، تعرضا للغثيان والقئ قبل يوم أو يومين من ظهور أعراض الحمى والاضطرابات التنفسية، الأعراض الأشهر لفيروس كورونا، وذلك في دراسة على المرضى بمستشفى بووهان.

إذ رصد الأطباء والعلماء أن أول أمريكى تم تشخيص إصابته بكورونا، عانى من الإسهال الشديد ليومين، ولاحقا اكتشف العلماء الفيروس في البراز.

ومن جهته أكد ويليام كيفيل الأستاذ في جامعة ساوثهامبتون، في تعليق لمجلة "ميديا سنتر" في بريطانيا "يجب أن نشير إلى أنه تم العثور على فيروس كورونا الجديد في براز مرضى يعانون من عوارض معوية غير عادية، على غرار سارس الذي عثر عليه في البول، وهو ما يرجح أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر البراز".

وعلى الرغم من الاكتشاف، إلى أنه لا يعد مفاجأة للعلماء، لأن فيروس كورونا الجديد ينتمى لنفس عائلة فيروس "سارس"،

ولا يشكل هذا الاحتمال مفاجأة بالنسبة للعلماء لأنه ينتمي لنفس عائلة الفيروس المسبب لمرض السارس الذي انتقلت العدوى به عن طريق البراز إلى مئات الأشخاص في مجمع سكني في هونج كونج عام 2003.