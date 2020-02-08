الفلبين تعتذر لحكومة دبى عن إعلان وفاة مواطنة اشتبهت إصابتها بـ"كورونا"

كتب محمد تهامى زكى

قدمت وزارة العمل الفلبينية، اعتذارا رسميًا لحكومة دبى، عن إعلان وفاة امرأة فلبينية، إثر الإصابة بفيروس "كورونا" القاتل، فى مستشفى الزهراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للموقع الرسمى لوزارة العمل الفلبينية، فإن تصريحات الوزير سيلفستر بيلو، استندت على تقرير تلقاه من مكتب العمل الفلبينى فى دبى، يؤكد وفاة المواطنة "أميليا كولادو دابروزا"، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، موضحة أن وفاة المواطنة لم تكن نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا"، وأن نتائج الاختبارات المؤكدة التى أجراها قسم علم الأمراض والوراثة التابع لهيئة الصحة بدبى، أسفرت عن نتائج سلبية لفيروس "كورونا" فى عينة المواطنة الفلبينية.

وأشارت الوزارة، إلى اعتذار الوزير سيلفستر بيلو، لحكومة دبى عن الارتباك والقلق الذى سببه الإعلان.



بيان وزارة العمل الفلبينية

وكان المكتب الإعلامى لحكومة دبى، نفى صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبينى بشأن وفاة امرأة فلبينية فى دبى بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الاماراتية ووقاية المجتمع، اليوم السبت، عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدورى المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالى عدد الحالات المكتشفة فى الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة فى بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكترونى واستمرار المنشآت الصحية فى التبليغ عن أية حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التى تم تفعيلها فى كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أى عارض لأجل أى تدخل طبى للتعامل مع المرض.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.