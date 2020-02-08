"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

الكثير لا يعلم أن الطائر الحقيقى على علم مصر "العقاب النسارى" من فصيلة النسور الحرة، والذى يقيم على الجزر البحرية بالبحر الأحمر.

ونرصد فى النقاط التاية عدد من المعلومات عن طائر العقاب النساري:..

1- العقاب النساري، طائر بحرى يعشش على جزيرة سيال جنوب مدينة مرسى علم

2- هو من فصيلة النسور ولا يتغذى على الميتة والحيفة بل يصطاد غذاءه ويأكل الأسماك

3- يطلق عليه السكان المحللين أبو جداف

4- لديه نظر حاد الذى يمكنه من تحديد السمك تحت الماء وينقض عليها فى بسرعة رهيبة ويختطفه بمخالبه الحادة.

5- يفضل التواجد فى الجزر البحرية حيث تمثل له ملاذ آمن ويبنى اعشاشه بها ويتكون عشه من الأغصان اليابسة من الشجيرات الملحية.

6- يضع العقاب النسارى البيض بداية من منتصف شهر يناير حتى نهاية فبراير

7- يبلغ عدد البيض فى العش من أربعة بيضات وأقل ويكون الفقس مع أواخر شهر فبراير وتظل صغاره حتى أواخر شهر ابريل فى العش

8-العقاب النسارى يعد طائر أسرى حيث يعيش فى شكل عائلى حيث تبقى الأمهات مع صغارها فترات زمنية وقد تشترك مع امهاتها فى نفس العش فى وضع البيض.

9- عمليات رصد المحميات لتلك الطائر لوحظ زيادة أعداده فى انخفاض بسبب هجرته لاماكن بعيدة بحثاً عن الغذاء.

10- محميات البحر الأحمر تقوم فى توقيت تعشيش تلك الطائر ووضع بيضه بتخفيف الانشطة البحرية على جزيرة سيال حتى لا يحدث قلق للطائر خلال وضعه البيض حفاظا عليه