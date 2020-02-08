العصار يبحث مع محافظ الغربية ملفات التعاون لتطوير المحافظة

فى بداية اللقاء تم تقديم التهنئة للمحافظ على توليه منصبه الجديد، ثم تم استعراض الهيكل التنظيمى والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات، وتم التأكيد على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وعقب ذلك تم استعراض مجالات التعاون القائمة حالياً بين الإنتاج الحربى ومحافظة الغربية، حيث تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى للتعاون بين شركة "حلوان للآلات والمعدات" (مصنع 999 الحربى) ومحافظة الغربية، حيث تقوم الشركة برفع كفاءة مصنع الأعلاف ومزرعة البيض بمحافظة الغربية، كما تم عرض مخطط التعاون مع محافظة الغربية فى مجال تدوير المخلفات، حيث تم إعداد دراسة بشأن المعدات المطلوب رفع كفائتها بمصنع تدوير المخلفات، كذلك تم عرض الموقف التنفيذى لمصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى ودفرة ضمن مخطط تنفيذ منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من خبرات صناعية وإمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة، طبقاً لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة، مؤكدا استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها، وذلك من خلال الاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية ذات جودة عالية وبما يتماشى مع تحقيق خطة المحافظة وسياساتها فى إدارة المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة لصالح خدمة المواطنين والعمل على تطوير المساجد بالمحافظة وتحويل بعض القرى إلى قرى ذكية من خلال الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

فى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتحديد أولويات ومجالات التعاون التى سيتم البدء بها بين الطرفين، خاصة فى مجال تدوير المخلفات ودراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى بديوان عام محافظة الغربية.