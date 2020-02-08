الطالب المعتدى على أستاذ جامعى للنيابة: أسرتى عنفتنى فقررت الانتقام

الإسكندرية أسماء على بدر

باشرت نيابة باب شرقى بالإسكندرية التحقيقات فى واقعة اعتداء طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية على استاذ جامعى داخل مكتبه بالكلية بعد صدور قرار ضبط وإحضار للطالب من النيابة فور الواقعة وتم القبض عليه بمنطقة أبيس من قبل الأجهزة الأمنية فى فترة زمنية قليلة.

وقال الطالب محمود .م.ا طالب بالفرقة الثانية بكلية. التجارة جامعة الإسكندرية فى اعترافاته أمام المستشار كريم عبد اللطيف إبراهيم رئيس النيابة، أنه عقد النية للانتقام من الدكتور محمود رجب استاذ المالية ومسئول كنترول الفرقة الثانية لتسببه فى فصله مما سبب له مشاكل عديدة لدى أسرته فور علمهم بالقرار وهو ما يعطل سنوات دراسته بالكلية ويسبب له مشاكل عديدة فى حياته العملية.

وأضاف أن الواقعة بدأت فور مشادة بينه وبين أحد الملاحظين أثناء حديثه مع أحد أصدقاءه باللجنة وتصادف مرور رئيس الكنترول ونشبت مشادة بينهم وقام باستدعاء الأمن وسحب ورقة الإجابة وعمل محضر غش وشغب داخل اللجنة مما أثار غضبة ولكنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى حد الفصل.

واستكمل الطالب أثناء التحقيقات أنه بحكم أنه يلعب رياضة كمال الأجسام فهو بطبيعته عنيف وفى وقت غضبه لم يشعر بما يقوم به، وقرار فصله اثار غضبه فقرر الانتقام ولكنه فى البداية كان يريد إرعابه فقط وليس إصابته، نافيا تعاطيه اى نوع من المخدرات لكونه لاعب رياضى .

وعن يوم الواقعة قال إنه عقد النية على الانتقام فقام باصطحاب طبنجة محدثه صوت لإرعاب الدكتور فقط وليس أحداث إصابة به ووضع زجاجة بها بنزين داخل حقيبة صغيرة ووضع عليها ملابس رياضية حتى يخفيها من الأمن المتواجد على البوابة ودخل من البوابة المقابلة للترام بعد أن ركن دراجته البخارية بالخارج وصعد إلى مكتب الدكتور واستأذن بالدخول ولم يشعر بنفسه سوى بعد الاعتداء عليه ثم ف هرب خارج الكلية وخرج واصطحب دراجته حتى تم القبض عليه، موضحا أنه شعر بالندم عما قام به لضياع مستقبله الدراسى.

وأمرت نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار خالد الاحول، رئيس النيابة بحبس الطالب محمود.م.أ 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التحقيقات فى واقعة الاعتداء بالضرب على استاذ بالجامعة لفصله عن الكلية بعد قيامه بحاله شغب أثناء الامتحانات.

كما وجهت نيابة باب شرقى برئاسة المستشار كريم عبداللطيف إبراهيم، رئيس النيابة اتهامات للطالب محمود.م.أ طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية 4 اتهامات وهى التعدى على استاذ جامعى أثناء تأدية وظيفته، الشروع فى قتل، وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، والتعدى على منشأة تعليمية.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بعد بالضرب على الدكتور محمود.ر، مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لإثارته الشغب داخل لجنة الامتحان.

مما تسبب ذلك فى حدوث إصابة بالغه لأستاذ الجامعى وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه إلى ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن بداية الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب "محمود.م.ا، بانه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة، فطلب منه الخروج من اللجنة ولم يستجيب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد وقام بدفعه إلى الخلف.

وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوه اضافيه من الأمن السيطرة على الموق وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب للفصلين دراسيين.