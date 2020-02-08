الصين تعلن عن 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كما ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء امس الجمعة نقلا عن التلفزيون الرسمي الذي أشار الى أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين قفزت إلى أكثر من 700 قتيل و33 ألف مصاب.

وافادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 717 شخصا.

وشكك باحثون مستقلون، أمس الجمعة، فى بحث أشار إلى أن تفشى فيروس كورونا فى الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة فى آكل النمل الحرشفي.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى إنها قادت البحث، وذكرت فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس) ".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم فى سلالة فيروس كورونا الجديد التى تم استخلاصها من حيوان آكل النمل فى الدراسة كان متطابقا بنسبة 99 فى المئة مع السلالة التى رصدت فى البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفى هو العائل الوسيط المرجح للفيروس، لكن جيمس وود، مدير إدارة الطب البيطرى فى جامعة كمبردج قال إن البحث ليس محكما .

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفى فى التفشى لم تُنشر، باستثناء ما جاء فى إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلا علميا ".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووى فيروسى له تسلسل جينى مشابه بأكثر من 99 فى المئة ليس كافيا. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟"