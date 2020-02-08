"الصحة" تطمئن المصريين: معسكر الحجر الصحى بمطروح خالى من "كورونا"

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع العائدون من ووهان الصينية بمعسكر الحجر الصحي بمحافظة مطروح حالتهم الصحية جيدة ولم يلاحظ عليهم أي مشاكل صحية تتعلق بأي إصابات فيروسية وفى مقدمتها الكورونا مشيرة إلى أن جميع نزلاء المعسكر خضعوا للفحص الطبي الشامل وحالياً تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 15 يوم.

وأضافت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لــــ "اليوم السابع" أن الوضع داخل معسكر الحجر الصحي مستقر وهناك اجراءات أمنية وصحية دقيقة تحسبا لانتقال أي عدوي قد تظهر بين النزلاء مضيفا أن مستشفى النجيله مجهز لاستقبال وفحص كل الموجودين بالمعسكر بما فيهم أي حالات ربما تخضع للولادة بين السيدات.

وأوضحت المصادر أن المصريين داخل المعسكر يتوفر لهم أطقم طبية وخدمية قائمة على متابعتهم لحظيا وتم توفير جميع اللوجستيات لهم بما فيها التواصل مع ذويهم في المحافظات المختلفة وتابع المصدر : تم الكشف عن الأمراض المزمنة بين الحالات وكذلك الأطفال لتديد الرقابة عليهم كما تجرى لهم تحاليل مناعية للتأكد من انضباط مناعتهم خوفا من أن تصبح مدخلا للمزيد من المضاعفات إذا تم الكشف خلال فترة حضانة المرض عن أي إصابات محتملة بين من تم اجلائهم من ووهان الصينية.

وتابع: جميع الموانئ والمطارات والمنافذ مؤمنة وتخضع لإجراءات الحجر الصحي بشكل مشدد ويتم مناظرة الركاب خاصة القادمين من الصين مع قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم وجود الرشح والعطس وتحرير كارت مراقبة صحية يتضمن جميع بيانات الراكب لتتبعه فيما بعد وذلك لمدة 14 يوم .

ووجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية للوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى في ظل التفشيات الوبائية حول العالم، والتي منها وباء كورونا وهو ما يضمن عدم تسرب أي وباء.

وقال قطاع الطب الوقائى في منشوراته الدورية للمستشفيات: يجب الارتكاز إلى اتباع التعليمات الوقائية للحد من نقل العدوى من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامات والقفازات للأطباء والتمريض والعاملين أثناء التعامل مع المريض مع الحفاظ على بيئة العمل نظيفة خالية من أي نفايات خطرة أو غير خطرة مؤكدا أهمية التخلص الآمن من النفايات منعا لنقل أي عدوى محتملة.

وشدد قطاع الطب الوقائى على أهمية التخلص من النفايات الخطرة بالمحارق المعتمدة فى وزارة الصحة، وأكد قطاع الطب الوقائى أهمية التأكيد على ارتداء الكمامات والحرص الشديد على النظافة في العيادات الخارجية وغرف العمليات وغرف حجز المرضى.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت إن المخزن المصري من "الكمامات" كافٍ تماماً ولا يوجد نقص، وهي من إنتاج مصري خالص وباشتراطات من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن هناك إنتاجًا وافيًا، وليس هناك نقص والزيادة في الإنتاج تصدر للخارج وهذا شيء طبيعي.