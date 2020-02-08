الشرقية تزيل 144 حالة تعدي و 433 لافتة مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت الأجهزة التنفيذية في الشرقية، إزالة 144 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 62 فدان و3 قيراط، و 75 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 5764 متراً من أراضي أملاك الدولة بمراكز بلبيس والابراهيمية وأبو حماد وههيا ومنشأة أبو عمر و الزقازيق وفاقوس وديرب نجم ومنيا القمح، خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 3حالات تعدي بالبناء بمساحه 148م2 ، بمركز بلبيس و34حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 57 فدان و4 قيراط و15سهم بمركز الإبراهيمية.

وإزالة عدد 42 حاله بمساحة 2989 متر بمركز أبوحماد وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 26 حاله بمساحة 633 متر بمركز ههيا .

وازاله 5 حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة علي مساحه 5 قيراط و 12 سهم بمنشأة أبو عمر بالإضافة الي ازاله 3 حالات تعدي بالمباني علي اراضي املاك الدولة بمساحة 1469 متر بمدينه بمركز الزقازيق ، وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 4 حالات بمساحة فدان و16 قيراط و 15 سهم بمركز فاقوس، وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 101 حاله بمساحة 3 فدان و 6 أسهم بمركز ديرب نجم، والإضافة إلى ازاله حالة تعدي بالمباني علي أراضي املاك الدولة بمساحة 525 متر مربع بمركز ومدينة منيا القمح.

أكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع و إزالة جميع الإعلانات واللوحات واللافتات غير المرخصة بكافة الميادين والشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة و إزالة الإعلانات منتهية الترخيص وتقنين أوضاعها فى أسرع وقت حفاظاً على المال العام والشكل الجمالى للمحافظة

وتم رفع وإزالة 433 إعلان ولافته غير مرخصة خلال شهر يناير .