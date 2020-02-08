الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات على الحدود السورية التركية

موسكو /أ ش أ/

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يورى بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات على الحدود السورية التركية على عدة مسارات.

وأوردت وكالة انباء سبوتنيك الروسية أن بورينكوف قال فى مؤتمر صحفي، الجمعة "استمرار دوريات وحدات الشرطة العسكرية الروسية" وفقاً لخط السير المتفق عليه.

أعلن اللواء يورى بورنكوف رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، سابقا عن امتناع الجانب التركى فى المشاركة بالدوريات المشتركة على الحدود السورية التركية.

وقال بورنكوف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت القيام بالدورية على عدة طرق فى محافظتى حلب والحسكة السوريتين، وإن الطيران العسكرى قام بدورياته الجوية المقررة.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد أغلقت فى وقت سابق، أحد المنافذ غير الشرعية فى الجدار الحدودى الإسمنتى الفاصل بين سوريا وتركيا، شمالى محافظة الحسكة.

ويرجح أن الخطوة الروسية بإغلاق المعبر غير الشرعي، تأتى بهدف منع أى تحرك أحادى الجانب أو شن عمليات عسكرية جديدة على الحدود السورية- التركية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا فى 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضى السورية، شرق وغربى منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".