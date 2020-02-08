سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات على الحدود السورية التركية

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص
الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات على الحدود السورية التركية عناصر من الجيش الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يورى بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات على الحدود السورية التركية على عدة مسارات.

وأوردت وكالة انباء سبوتنيك الروسية أن بورينكوف قال فى مؤتمر صحفي، الجمعة "استمرار دوريات وحدات الشرطة العسكرية الروسية" وفقاً لخط السير المتفق عليه.

أعلن اللواء يورى بورنكوف رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، سابقا عن امتناع الجانب التركى فى المشاركة بالدوريات المشتركة على الحدود السورية التركية.

وقال بورنكوف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت القيام بالدورية على عدة طرق فى محافظتى حلب والحسكة السوريتين، وإن الطيران العسكرى قام بدورياته الجوية المقررة.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد أغلقت فى وقت سابق، أحد المنافذ غير الشرعية فى الجدار الحدودى الإسمنتى الفاصل بين سوريا وتركيا، شمالى محافظة الحسكة.

ويرجح أن الخطوة الروسية بإغلاق المعبر غير الشرعي، تأتى بهدف منع أى تحرك أحادى الجانب أو شن عمليات عسكرية جديدة على الحدود السورية- التركية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا فى 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضى السورية، شرق وغربى منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

 


الشرطة العسكرية الروسية

روسيا

تسير دوريات

سوريا

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة